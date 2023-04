Filhote de Golden viraliza após "presentear" dona com cobra; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Scout, de apenas 9 meses

Quem não gosta de presentes, não é mesmo? No entanto, uma moradora do estado do Kansas, nos Estados Unidos, recusou veemente um presente que seu filhote de Golden Retriever "deu" para ela. O cachorrinho resolveu agradar a dona com uma cobra mais de um metro.

continua após publicidade .

Em um vídeo que viralizou no TikTok, podemos ver que o filhote, de apenas 9 meses, vem correndo e se aproxima da dona com o réptil morto na boca. A mulher está dentro de um carro, filmando, e o cachorrinho tenta entregar o "presente" para ela.

- LEIA MAIS: Bebê é levada às pressas a hospital após ser atacada por cobra em casa

continua após publicidade .

De acordo com a tutora Casey Newlin, o registro que viralizou é a segunda parte do acontecimento. Em um primeiro momento, o Golden apareceu com a cobra ainda viva, mas um pouco fraca. O marido da mulher pegou o animal e o saltou, mas no outro dia, o pequeno Scout apareceu novamente com o réptil.

Segundo Casey, essa espécie de cobra, a Thamnophis sirtalis, é muito comum na região em que o vídeo foi gravada, e não é venenosa. Assista: null - Vídeo por: tnonline

As informações são do jornal News Week.

Siga o TNOnline no Google News