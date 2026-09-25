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Fé combina com tempestade

Escrito por Da Redação
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Fé combina com tempestade
Autor Fé e tempestade combinam numa junção agridoce, que permite que exalemos o bom perfume de Cristo aos que mais sofrem - Foto: TNOnline

Apucarana é conhecida como cidade alta, venta bastante. Mas esses dias ventou em excesso! Um senhor morador de longa data na cidade me disse assustado: “nunca vi uma situação como essa”. Realmente, nossa cidade tem vivido dias difíceis sem água, energia e quiçá alimentos para alguns. No momento que escrevo, em alguns bairros já começam a receber água e energia elétrica.

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Os momentos de dificuldades e incertezas são capazes de avultarem em nós as nossas maiores inquietações, dilemas e dúvidas. Porém, é importante reconhecer que a despeito dos nossos dramas, podemos, sim, ser a mão de acolhimento e ajuda para o próximo.

“É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus”. ( 2. Corintios 1:4)

O diálogo entre fé e sofrimento é fácil explicar, mas difícil engolir, pois associamos a fé ao triunfalismo e ausência de dores. Mas, é verdade que quem tem fé sofre, chora e sangra. O texto em questão nos lembra que podemos ser instrumentos de Deus para amparo e consolo de outros. Observe alguns pontos importantes.

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Primeira observação: É válido reconhecer que todos precisam de ajuda. A consolação que o texto bíblico nos ajuda a reconhecer é que ninguém é autossuficiente. Não importa qual pedestal estamos, em algum momento precisamos ser ajudados.

Segunda observação é que ninguém é tão pobre ou necessitado que não possa de alguma maneira estender as mãos de ajuda ao próximo. Essa semana escutei uma frase: “Quando sabemos da dificuldade de alguém, logo nos tornamos responsáveis em ajuda-la”.

Terceira observação é que esse princípio se fundamenta em Deus. Deus é nosso ajudador, nosso sustentador. "O Senhor é o meu ajudador...( Hebreus 13:6).

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Portanto, reconhecer a necessidade de ser ajudado ou ajudar alguém, é tornar visível a face benigna de Deus.

Meus caros, somos desafiados nesses dias a orar, amar e reconstruir nossa cidade. Mas, sem jamais esquecer que uma boa intenção, uma boa oração, se materializam em ações. Fé e tempestade combinam numa junção agridoce, que permite que exalemos o bom perfume de Cristo aos que mais sofrem.

Deus abençoe Apucarana.

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Fé combina com tempestade
AutorSobre o autor: Marcelo Silvestre Levi é pastor da Primeira Igreja Batista de Apucarana, Casado com Rebeca, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico Maranata, bacharel em teologia pelo Unicesumar, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento aplicado pela FABAPAR e mestrando em teologia pela FABAPAR - Foto: REPRODUÇÃO



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