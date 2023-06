Família morre afogada após jovem de 17 anos dormir ao volante

Siga o TNOnline no Google News

Uma família morreu afogada após a adolescente Dakota Miller, de 17 anos, dormir ao volante e o veículo cair de um penhasco de aproximadamente 30 metros de altura em Riggins, nos Estados Unidos.

Além da jovem, estavam no carro o pai dela, Calvin Miller de 36 anos, e os irmãos Jack Miller e Delilah Miller, de 10 e oito anos de idade. As informações são do portal Mirror.

"Dakota saiu da rodovia, atingindo uma grande pilha de pedras, fazendo o veículo voar. […] O carro atingiu outra grande pilha de pedras, virando o veículo e caindo de cabeça para baixo no rio Salmon", diz o relatório do escritório do Idaho County Coroner.

Segundo os policiais, a água entrou no carro através de uma janela quebrada. Além do impacto, todos morreram afogados.

