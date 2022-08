Falso professor é condenado por abusar de crianças em SP

Da Redação

Os crimes aconteceram em junho de 2021

Um homem que praticou abusos sexuais contra crianças, em Santa Isabel e em São Paulo, foi condenado pela Justiça paulista nessa quarta-feira (10). A sentença, relativa a quatro vítimas menores de 12 anos, todas moradoras da capital paulista, ultrapassou a marca de 72 anos de prisão em regime inicial fechado.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o acusado organizava escolinhas e treinos de futebol para atrair crianças e adolescentes. Mesmo sem qualquer formação técnico-profissional, ele se aproximava dos meninos, ganhava a confiança deles e exercia autoridade a partir de promessas de futuro no mundo do futebol. Desta forma, o homem passou a praticar abusos sexuais contra as crianças.

Os crimes ocorreram em junho de 2021.

Depois de praticar crimes dessa natureza em Santa Isabel, o acusado foi morar no bairro paulistano da Penha, onde começou a atrair crianças e adolescentes da região para "ensinar o esporte", sempre sob promessas de profissionalizar os meninos.

Em relação às quatro vítimas, o réu agiu de maneira similar, chegando a frequentar a casa dos pais dos alunos e dando presentes. Ele se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com as vítimas, seja na quadra onde os treinos eram realizados ou em sua própria casa, para cometer os abusos.

O homem foi preso no dia 16 de junho de 2021, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Porém, ele estava foragido desde o dia 28 de abril de 2021.



