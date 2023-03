Eduardo Paes: Brasil precisa mudar cultura de reação a eventos climáticos

Juliana Garçon (via Agência Estado)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, frisou que o Brasil precisa de uma mudança cultural na reação a eventos climáticos extremos. "Não podemos achar normal as pessoas se deslocarem durante uma tempestade", disse, durante visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, neste sábado, 4, ao Centro de Operações - Rio.

"Qual a diferença entre o que acontece aqui e uma nevasca nos EUA ou na Europa? Quando eles têm uma previsão de nevasca, eles param as cidades", comentou. "Aqui no Brasil, talvez porque seja água, as pessoas acham que é normal sair por aí andando com a cidade toda alagada."

Para o prefeito, o País precisa avançar em credibilidade na previsão meteorológica. "O Brasil precisa apostar e investir em seu sistema previsão meteorológica". Nos países de primeiro mundo, disse, as pessoas sabem o que vai acontecer - até mesmo a quantidade de pólen que haverá no ar - daí a dez dias. "Sabem exatamente onde vai cair a neve e a chuva."

No Brasil, com menor confiabilidade, o sistema fica desacreditado. "Tem uma famosa tarde em que eu dispensei todo mundo do trabalho porque nós teríamos um ciclone. Às 11h eu pedi a todo mundo que fosse para casa na hora do almoço. E no final do dia não caiu nem uma gota de chuva."

"Não é uma ciência exata, mas investir, em nível nacional, em satélites, sistemas e modelos matemáticos que permitam uma previsão mais apurada é fundamental."