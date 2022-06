Criança de 2 anos mata o pai com tiro acidental nas costas

Da Redação

Os Estados Unidos tem vivido grandes debates sobre as armas de fogo, devido ao elevado número de ocorrências de tiroteios e de ataques feitos por pessoas armadas. Um caso que agravou a situação foi o de uma criança, que possui apenas dois anos, que matou o pai com um tiro acidental.

O caso aconteceu no último dia 26 de maio, no entanto foi divulgado pelas autoridades americanas apenas nesta terça-feira (07). O menino encontrou a arma que os pais deixaram carregada e, brincando, efetuou um disparo nas costas do pai, que jogava no computador.

O caso aconteceu no Estado da Flórida e, quando os agentes da polícia, acionados pelo 911, chegaram na casa da vítima, encontraram a mãe da criança, Marie Ayala, tentando reanimar o marido, Reggie Mabry.

O filho mais velho do casal foi quem cooperou com os policiais, dizendo aos investigadores que o gatilho havia sido puxado pelo seu irmão mais novo. A arma estava em um saco que a mãe deixou no chão.

Conforme informações passadas pelo xerife responsável pelo caso, o pai e a mãe das crianças estavam em liberdade condicional, após múltiplos delitos de negligência infantil e consumo de drogas. A mãe foi detida, mais uma vez, por negligência.





Fonte: Diário Online, parceiro Metrópoles.