Apucarana inaugura restaurante popular com comida a R$ 2

Cubos de pernil acebolado, arroz, feijão, canjiquinha, cenoura ralada e acelga. E uma laranja, de sobremesa. Esse é o cardápio inaugural do Restaurante Popular de Apucarana, que passa a funcionar de segunda a sexta, a partir desta terça-feira (07), quando se comemora o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos.

O restaurante vai servir, inicialmente, até 200 refeições diárias, para a população sob risco alimentar ou vulnerabilidade social, como desempregados e idosos. As refeições custam R$ 2. O restaurante funciona na avenida Irati, próximo a Igreja Cristo Profeta, em frente ao Ferra Mula.

O prefeito Júnior da Femac reuniu secretários municipais, vereadores e convidados para inaugurar o restaurante. Ele destaca que a ação se soma a outros programas públicos que visam combater a fome. “Nossa equipe de governo tem um objetivo, um programa municipal de segurança alimentar, com todos os esforços no sentido de que ninguém passe fome em nossa cidade”, disse o prefeito.

Júnior da Femac explica que o restaurante é mais uma ação dentro desse programa local de combate à fome. Só nos últimos meses, a prefeitura de Apucarana entregou mais de 8 mil cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social.

O município tem ainda outros programas, como o Feira Verde, uma feira itinerante que acontece sempre em bairros de regiões mais carentes, em que a população pode trocar lixo reciclável por uma cesta de verduras e legumes e o Terra Forte, que incentiva a produção de frutas, que são adquiridas pelo município e incorporadas à merenda escolar e entregues a entidades assistenciais.

“E agora temos o restaurante popular, onde as pessoas tem a oportunidade de se alimentarem com qualidade por apenas 2 reais”, reforça o prefeito. Ele destaca que o restaurante vai servir mais de 4 mil refeições ao mês, chegando a perto de 50 mil refeições por ano. Júnior da Femac informou que a partir do funcionamento desse restaurante, a administração municipal está aberta para a possibilidade de implantar novas unidades na cidade.

CONSELHO MUNICIPAL

O presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, David de Brito, presente ao evento, destacou que o restaurante é apenas “mais um equipamento público” para reforçar os cuidados com segurança alimentar e nutricional na cidade, foco de atuação do conselho.

Brito explica que o conselho acompanha mensalmente o abastecimento de famílias que precisam de cestas básicas e calcula que atualmente exista na cidade em torno de 5 mil pessoas que sofrem com a insegurança alimentar e nutricional. “Agora, com a cesta básica com valores muito altos, a situação de insegurança ameaça mais famílias”, disse, destacando a importância dos programas locais de combate à fome.

DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

O Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, celebrado todo dia 7 de junho, está em sua quarta edição. Seu principal objetivo é chamar a atenção e inspirar ações para prevenir, detectar e gerenciar riscos de origem alimentar, contribuindo para a segurança dos alimentos, saúde humana, prosperidade econômica, agricultura, acesso a mercados, turismo e desenvolvimento sustentável.

A campanha do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos foi criada por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2018. Atualmente, no mundo, estima-se, que uma em cada dez pessoas adoecem após consumir alimentos contaminados, e que 420 mil pessoas morrem a cada ano, sendo que crianças menores de 5 anos são as mais afetadas, com 125 mil mortes anuais.

O dia internacional visa criar oportunidade para fortalecer esforços para reduzir o risco de doenças transmitidas por alimentos e garantir que os alimentos que ingerimos sejam seguros. Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas.

