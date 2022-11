Cratera na rodovia SE-290 'engole' três veículos; uma pessoa morreu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas para um hospital. Uma pessoa morreu

Uma cratera se formou na rodovia SE-290 e "engoliu" pelo menos três veículos nesta quarta-feira (30), entre as cidades de Itabaianinha e Tobias Barreto, em Sergipe . De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, uma morte já foi confirmada. A pista se desfez por conta das fortes chuvas que atingem a região.

continua após publicidade .

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) alegou, por meio de uma nota, que o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) foi chamado por volta das 00h30. Os agentes de segurança identificaram quatro vítimas penduradas em árvores pedindo socorro. Os bombeiros estiveram no local e realizaram o resgate.

Leia mais: Trecho da BR-376 atingido por deslizamento pode desabar

continua após publicidade .

As pessoas resgatadas foram levadas para o Hospital de Itabaianinha. Os automóveis afetados pela cratera foram arrastados pela correnteza.

Segundo informações apuradas até o momento pela SSP, os veículos que caíram na cratera foram dois caminhões e um carro de passeio.



Equipes de engenharia do Departamento Estadual de Infraestutura de Sergipe (DER), da -Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), além do Corpo de Bombeiros estão no local. Será estudada uma nova rota para os condutores que precisam transitar pela região.



continua após publicidade .

Chuvas

De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, na noite desta terça-feira (29) foram acumulados 145 milímetros de chuva na cidade de Tobias Barreto . O maior recorde de chuva acumulada em menos de 24 horas na cidade.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News