Copa do Mundo começa neste domingo (20); confira a programação

Al Bayt Stadium será palco da cerimônia de abertura da Copa do Mundo

A Copa do Mundo vai começar neste domingo (20), com o jogo de estreia entre Catar, país sede da competição, e Equador, no Al Bayt Stadium, às 13 horas. Essa será a primeira de 64 partidas programadas para o Mundial de 2022.

Antes do confronto inicial, está programada para acontecer a cerimônia de abertura às 12 horas. Até o momento, não foram divulgados muitos detalhes sobre as atrações confirmadas.

-LEIA MAIS: Shakira se recusa a cantar na abertura da Copa do Mundo 2022

Contudo, dois nomes estão certos: o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, e o rapper Lil Baby, responsável por uma das músicas da trilha sonora da Copa do Mundo. Outras especulações são o grupo de rap Black Eyed Peas e os cantores Robbie Williams e Nora Fatehi.

Os times que abrem o torneio se encontram no Grupo A, que também tem Holanda e Senegal, equipes que se enfrentam na segunda-feira (21), às 13 horas, no Al Thumama. O Grupo B também terá suas partidas na segunda, com Inglaterra e Irã, às 10 horas, no Khalifa, e Estados Unidos contra País de Gales, no Ahmad Bin Ali, no Al Rayyan, às 16 horas.

Além de assistir ao maior evento do futebol pela televisão, nos canais da Globo e SportTV, você também tem alternativa se estiver fora de casa. Pelo streaming, você pode recorrer ao Globoplay ou ao canal do Casimiro.

