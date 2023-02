Como forma de protesto contra o STF, homem ateia fogo em si próprio

Da Redação

Um homem precisou ser levado às pressas a um hospital do Distrito Federal (DF) após atear fogo em seu próprio corpo no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, como forma de protesto. Algumas testemunhas informaram que o manifestante tem 58 anos e é natural de Botucatu, município do interior de São Paulo.

Momentos antes de se incendiar, o homem gritou "Morte ao Xandão", se referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A Polícia Militar (PM) informou que pessoas que passavam pelo local ajudaram o manifestante a apagar o fogo e acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde segue internado.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com o homem, estavam vários papéis com fotos de personalidades históricas, como Johann Georg Elser, conhecido por ter tentado matar o ditador nazista Adolf Hitler; o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela; e Claus von Stauffenberg, conhecido por comandar a operação Valquíria, que também tentou assassinar Hitler.



Todas as fotos estavam acompanhadas da frase “Perdeu, Mané”, utilizada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso ao ser abordado em Nova Iorque (EUA) por um outro manifestante bolsonarista.

As informações são da coluna "Na Mira", do Metrópoles.

