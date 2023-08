Cobra é encontrada em caixa de gordura de casa durante limpeza

Uma jiboia, com cerca de um metro de comprimento foi retirada do encanamento de uma residência, no Jardim Arara, em Alta Floresta, no Mato Grosso, na segunda-feira (14).

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário da casa que fica próximo à uma área de mata, encontrou a cobra enquanto realizava a limpeza da caixa de gordura (conectado ao esgoto do imóvel).

Ele imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros. Os militares realizaram a remoção do réptil com a pinça de manejo. Posteriormente, foi feita avaliação veterinária e verificado que o animal estava saudável.

A guarnição levou a jiboia para uma área de mata ciliar, fora dos limites da cidade.

