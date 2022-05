Cidades do RS suspendem aulas por conta de alerta de ciclone

Da Redação

O Instituto Nacional de Meteorologia e a Marinha emitiram, na noite de segunda-feira (16), um alerta a respeito de uma tempestade subtropical que deve atingir o Rio Grande do Sul em breve.

A evolução desse sistema ao longo desta terça-feira (17), o classifica como ciclone "Yakecan" com rajadas de vento que podem superar os 100 km/h.



Até a noite da quarta-feira (18), a Tempestade Subtropical "Yakecan" poderá se intensificar e ser classificada como Tempestade Tropical, quando as rajadas de vento poderão superar os 110 km/h, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina.



Por conta do risco que o temporal pode trazer, alguns município gaúchos decidiram cancelar as aulas na rede municipal de ensino a partir desta terça-feira.



Rio Grande



Em Rio Grande, as aulas municipais e universitárias foram suspensas. O coordenador da Defesa Civil da cidade, Rudimar Machado afirma que as equipes do órgão estão de prontidão e com capacidade para atender até 200 famílias em uma hora, caso necessário.

“Temos lonas, telhas, alimentos, além de cobertores e colchões e capacidade para dar suporte rápido para centenas de pessoas já num primeiro momento, caso seja necessário”, afirma.



A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) optou por suspender todas as atividades administrativas e acadêmicas, ao menos durante esta terça.

Pelotas



A prefeitura de Pelotas também emitiu alerta para a tempestade. A recomendação, publicada nas redes sociais da prefeitura, é de que as escolas e universidades do município suspendam as aulas no período noturno.

Mostardas



A Prefeitura de Mostardas comunicou a decisão por meio das redes sociais na noite desta segunda-feira. No município do Litoral Sul, as aulas foram suspensas na terça-feira e quarta-feira.

Santa Vitória do Palmar



A Prefeitura de Santa Vitória do Palmar também comunicou o cancelamento das aulas nesta terça-feira. Segundo nota divulgada no Facebook do Executivo, o motivo é o alerta climático para a chegada do ciclone.

São José do Norte



Além de anunciar a suspensão das aulas na rede municipal, a Prefeitura de São José do Norte terá expediente reduzido nesta terça-feira. Segundo nota publicada na noite de hoje, o atendimento à população irá ocorrer apenas no turno da manhã. O Executivo também recomendou que demais estabelecimentos encerrem as atividades "um pouco mais cedo" na terça-feira para evitar maiores deslocamentos durante os horários previsto para maior índice de vento e rajadas fortes.

Até o final da semana, o sistema se deslocará ao litoral da Região Sudeste perdendo força.

Com informações do Correio do Povo.