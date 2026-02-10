Casal é preso após torturar bebês com mordidas e queimaduras de cigarro

Um casal foi preso nesta segunda-feira (09) em Samambaia Norte, no Distrito Federal, suspeito de torturar e causar lesão corporal gravíssima nas próprias filhas, de 1 ano e 7 meses e outra de apenas 7 meses.

A ação foi realizada por policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar.

As crianças foram resgatadas e levadas ao hospital, onde a equipe médica identificou um quadro clínico grave. Segundo os profissionais de saúde, as vítimas apresentavam múltiplos hematomas, marcas de mordidas e ferimentos compatíveis com queimaduras provocadas por cigarro. A bebê mais nova precisou ser encaminhada com urgência para atendimento especializado.

De acordo com o relatório médico preliminar, a criança de 7 meses tinha hematomas extensos nos braços e nas pernas, lacerações no lábio inferior e no couro cabeludo, além de lesões sugestivas de agressões repetidas.

Diante dos indícios, a mãe e o pai foram autuados pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica das agressões e apurar se houve envolvimento de outras pessoas.

As crianças seguem sob acompanhamento médico e estão sendo assistidas pelos órgãos de proteção à infância, que monitoram o caso de forma integrada.

