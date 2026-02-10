Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
REVOLTANTE

Casal é preso após torturar bebês com mordidas e queimaduras de cigarro

Eles são suspeitos de torturar e causar lesão corporal gravíssima nas próprias filhas, de 1 ano e 7 meses e outra de apenas 7 meses

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 13:14:49 Editado em 10.02.2026, 13:25:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal é preso após torturar bebês com mordidas e queimaduras de cigarro
Autor Casal foi preso nesta segunda-feira (09) - Foto: PCDF

Um casal foi preso nesta segunda-feira (09) em Samambaia Norte, no Distrito Federal, suspeito de torturar e causar lesão corporal gravíssima nas próprias filhas, de 1 ano e 7 meses e outra de apenas 7 meses.

A ação foi realizada por policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

→ Leia mais: Professor morre em acidente ao voltar de casamento de sobrinha no Paraná

As crianças foram resgatadas e levadas ao hospital, onde a equipe médica identificou um quadro clínico grave. Segundo os profissionais de saúde, as vítimas apresentavam múltiplos hematomas, marcas de mordidas e ferimentos compatíveis com queimaduras provocadas por cigarro. A bebê mais nova precisou ser encaminhada com urgência para atendimento especializado.

De acordo com o relatório médico preliminar, a criança de 7 meses tinha hematomas extensos nos braços e nas pernas, lacerações no lábio inferior e no couro cabeludo, além de lesões sugestivas de agressões repetidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dos indícios, a mãe e o pai foram autuados pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica das agressões e apurar se houve envolvimento de outras pessoas.

As crianças seguem sob acompanhamento médico e estão sendo assistidas pelos órgãos de proteção à infância, que monitoram o caso de forma integrada.

Informações: Metrópoles

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Distrito Federal investigações policiais Lesão corporal proteção à infância tortura violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline