Cão é resgatado após ser levado por enxurrada durante temporal; veja

O prefeito de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram de um cão sendo resgatado após ser levado pela correnteza durante o temporal que atingiu aquela região. A imagem, divulgada nos stories de Felipe Augusto, mostram o cachorro agradecendo a equipe responsável pelo salvamento: “Seguimos salvando vidas!”, escreveu o prefeito.

Conforme divulgado pelo Governo de SP, ao todo 50 animais foram assistidos pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), sendo que 19 cães e gatos foram resgatados de escombros nas áreas de risco.

- LEIA MAIS: Bebê é resgatado em meio a escombros após temporal em São Paulo

Segundo a médica veterinária e bombeira civil, Carla Sássi, que está na operação do GRAD em São Sebastião, ainda pode haver dezenas de animais precisando de auxílio. “Muitas pessoas só conseguiram fugir com a roupa do corpo. Estamos em campo buscando os animais que ficaram em áreas de risco, muitas já sem energia elétrica. Alguns tutores estão indo conosco para nos mostrar onde os animais ficaram. Alguns estão desde domingo sem ração e sem água”, explica.

Os animais resgatados pelo GRAD estão sendo levados para o Instituto Verde Escola, em Barra do Sahy; e para escolas em Topolândia e Boiçucanga. Saiba mais sobre o GRAD em https://www.gradbrasil.org.br/

Fundo Social arrecada ração, vermífugo e antipulgas para animais resgatados

O Fundo Social de São Paulo ampliou a campanha de arrecadação já realizada para apoiar a população afetada pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Agora, o Fundo vai também arrecadar ração e sachê para cães e gatos, vermífugo, antipulgas e tapetes higiênicos.

As doações podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. O recebimento será realizado entre 8h e 17h.

Após a arrecadação, as doações serão encaminhadas às cidades atingidas, pela Defesa Civil.

Orientações para quem tem animais e está na região

Em caso de evacuações, leve o seu animal junto: os cães com coleira-guia e os gatos em caixas de transporte. Lembrem-se de levar um pouco de ração.

Já os animais de grande porte, como cavalos, bois e porcos, devem ser levados para locais altos. É importante que a Defesa Civil seja comunicada sobre a localização e a quantidade de animais, para que, posteriormente, seja realizado o resgate e assistência.

Em relação às aves, como galinhas, devem ser retiradas dos galinheiros. Se não houver outro local seguro para acomodá-las, deixe-as soltas com alimentação.

É recomendável evitar que os animais tenham contato com a água da inundação. Se isso for inevitável, faça o possível para eles fiquem o menor tempo na água ou na lama.

Caso alguém saiba onde pode haver animais precisando de ajuda, informe imediatamente a defesa civil municipal ou o corpo de bombeiros.

BALANÇO

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil encaminharam até a manhã dessa terça-feira (21), 11,8 toneladas de doações para as vítimas da chuva no litoral norte paulista. Três caminhões da Defesa Civil já foram para as regiões afetadas com água mineral, produtos de higiene e limpeza, colchões, alimentos e roupas.

Um carregamento com 20 toneladas de macarrão, além de 42 colchões e 5 mil cestas básicas, doados por fabricantes, igrejas e pela prefeitura de São Paulo também será levado até o fim do dia. Parte das doações será encaminhada por meio de três ônibus da empresa Pássaro Marron que está participando da ação e disponibilizou o transporte dos produtos, a serem entregues em São Sebastião, Bertioga e Caraguatatuba.

Doações em dinheiro

As duas contas bancárias disponibilizadas pelo Fundo Social para compra de cestas básicas e cobertores registraram entre ontem e hoje 1.539 doações com valor total de R$ 193.138,10. Essas contas fazem parte das ações anuais Alimento Solidário e Campanha do Agasalho e estão sendo utilizadas excepcionalmente na ajuda aos moradores das cidades atingidas. Com o valor arrecadado, o Fundo Social fará a compra de cestas básicas e cobertores para o atendimento às vítimas. Todos os produtos serão encaminhados à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, responsável pela distribuição às famílias.

Para doar cestas básicas:

Conta Bancária

Banco do Brasil

Agência nº 1897-X

Conta corrente nº 19.490-5

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Chave Pix:

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

As informações são do Governo de São Paulo.

