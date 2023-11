Brasileiro que 'caiu em cilada' e desapareceu na Suíça é encontrado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A família do empresário Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, que desapareceu durante uma viagem a negócios para a Suíça, afirmou ao G1 que o homem foi encontrado nesta terça-feira (21). O brasileiro saiu de Itupeva (SP) com destino a Zurique e, desde então, não deu mais notícias à esposa, Ana Lúcia da Silva.

continua após publicidade

A mulher informou que o marido "está bem, na medida do possível, e está prestando depoimento à polícia". O cunhado, Carlos Roberto Cera, contou que ele aparentava estar "bem fraco".

- RELEMBRE: Veja o que se sabe sobre o caso do brasileiro que desapareceu na Suíça

continua após publicidade

Ana não deu muitos detalhes a respeito do caso, já que a polícia pediu sigilo devido às investigações. O caso é investigado pela Polícia Federal, com o apoio da Interpol, e também pela polícia de Zurique.

"Uma cilada"

A esposa de Márcio disse que o marido embarcou com destino à Suíça no dia 7 de novembro e chegou ao seu destino no dia seguinte, 8 de novembro.



Conforme ela, o companheiro precisou viajar para assinar documentos de um investimento que havia feito pela internet e precisava ser feito pessoalmente, em Zurique. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos.

continua após publicidade

Ana Lúcia informou ainda que Márcio desapareceu logo após ir se encontrar com um grupo de pessoas da empresa em que estava negociando o investimento.

A família do empresário alegou que assim que ele chegou no aeroporto suíço enviou fotos e um vídeo. Pouco tempo depois, o desespero começou a tomar conta de Ana, já que o marido a enviou um áudio dizendo que teria "caído em uma cilada".

"Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito", disse Márcio por meio do áudio.

continua após publicidade

Depois de enviar o áudio, o empresário parou de responder e não foi mais localizado.

Rapidamente, Ana procurou à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga o desaparecimento com o apoio da Interpol.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) informou que a esposa de Márcio foi ouvida na unidade. Após diligências, o órgão encaminhou o caso à Polícia Federal, que investiga o desaparecimento com apoio da Interpol.

Siga o TNOnline no Google News