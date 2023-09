Brasileiro capturado nos EUA ia roubar carro e fugir para o Canadá

Siga o TNOnline no Google News

Capturado na quarta-feira (13), o brasileiro Danilo Cavalcante pretendia roubar um carro e fugir para o Canadá. O criminoso ficou duas semanas foragido nos Estados Unidos. Ele prestou depoimento a autoridades americanas, com a ajuda de um intérprete.

A informação foi divulgada para a imprensa internacional pelo vice-marechal do Serviço Estadunidense de Marechais (US Mashals Service), Robert Clark.

O criminoso ainda teria revelado às autoridades estadunidenses que as equipes táticas quase pisaram nele inúmeras vezes durante o rastreio. As forças policiais inclusive desconfiam de que o brasileiro chegou a romper o perímetro onde as buscas estavam concentradas, à procura de um local subterrâneo para fugir ou se esconder.

Além de agentes e equipamentos tecnológicos, foi preciso acionar a ajuda de um cão-farejador, chamado Yoda.

Veja alguns dos registros da captura de Danilo, bem como o passo a passo da série de eventos que culminou nesse momento.

Com informações do Metrópoles

