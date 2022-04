Da Redação

Brasileira presa na Tailândia envia carta à família

Mary Hellen, a brasileira presa na Tailândia, enviou uma carta para os familiares de Pouso Alegre, Minas Gerais. A jovem, que tem 21 anos, foi detida no país asiático por tráfico de drogas em fevereiro. As informações são do advogado de Mary, Telêmaco Marrace.

Na carta, que foi escrita em inglês, a brasileira diz que está com saudade da família e que já se sente melhor. Ela também alegou que, às vezes, não consegue dormir.

“Eu estou pensando muito no meu caso. Eu não conseguia dormir de noite porque me preocupo muito. Obrigada por se lembrarem de mim e agradeço aos meus amigos por tentarem me ajudar com os advogados. Eu vou cuidar de mim. Tenho aqui dois amigos para me ajudarem. Eu estou muito melhor agora, espero ver vocês o mais rápido possível”.



Por meio do comunicado, Mary envia abraços aos familiares e colegas. “Manda um beijo ao meu avô e para minha avó. Lembro de todos vocês no Brasil. Mãe, eu amo você tanto e espero que você melhore logo. Um grande obrigado a todos do Brasil por me ajudarem. Estou muito feliz agora. Espero que minha família e todos os amigos me respondam. Me faz sentir muito feliz e sorrir todo dia. Vou sonhar com vocês todas as noites”.

O advogado informou que a comunicação entre a jovem e os familiares ocorre por meio de cartas, pois a superlotação nas prisões da Tailândia e a pandemia de Covid-19 não permitem a realização de chamadas de vídeo.

Telêmaco também disse que uma audiência preliminar com Mary deve ocorrer em breve, mas não há data confirmada. Ele alegou que enviou a documentação sobre o perfil da brasileira, a fim de comprovar a idoneidade moral dela, reforçar o perfil de trabalhadora, além de provar que ela não possui envolvimento com tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o advogado, a defesa acredita que a jovem tenha entrado como "mula" e não sabia da existência da droga dentro da mala.

fonte: Telêmaco Marrace

Com informações do g1.