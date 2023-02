Brasileira fica desesperada ao não ter notícias do namorado turco

Da Redação

Karina e seu namorado, Çağatay Tunç

Uma influenciadora brasileira ficou desesperada ao descobrir que um terremoto atingiu a Turquia, país do Médio Oriente, e deixou diversos mortos, nessa segunda-feira (6). Karine Pancier, de 30 anos, está passando as férias no Brasil desde dezembro, mas o namorado e a sogra ficaram em Istambul, onde moram, e sentiram os tremores.

Apesar do enorme susto, eles não se feriram, pois Istambul não foi afetada com o tremor de terra com tanta intensidade.

"Quando eu soube da notícia, era em torno de 23h no Brasil e 5h da manhã na Turquia. Eu fiquei muito preocupada e enviei mensagens para meu namorado e minha sogra. Ambos não responderam, provavelmente por ser de madrugada e estarem dormindo", disse.

Em uma entrevista ao G1, a influencer alegou que passou algumas horas sem contato com os dois. "Tive uma crise de ansiedade, nesses momentos só imaginamos que aconteceu algo ruim. Mas, hoje de manhã, acordei com mensagens deles e estava tudo bem", afirmou a jovem.

Karine vive na Turquia há dois anos. O namorado dela, Çağatay Tunç, é turco e chega a Florianópolis, em Santa Catarina, na sexta-feira (10). Em 27 de fevereiro, eles voltam para Istambul.

"A porta de vidro da minha sacada [na Turquia] quebrou pelos fortes ventos e neve, mas está tudo bem", relatou Karine.

As informações são do G1.

