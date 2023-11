Bombeiros refrescam alunos com jato d'água e vídeo viraliza; assista

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Temperaturas intensas estão sendo registradas em todo o país. Por conta disso, uma escola municipal de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, acionou o Corpo de Bombeiros para dar uma "pausa" no calor e trazer diversão aos alunos.

continua após publicidade

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma viatura em frente à instituição de ensino, disparando jatos de água para refrescar as crianças. (Assista abaixo)

Um desses vídeos bombou no TikTok, superando a marca de 1,2 milhão de visualizações. Além disso, a postagem reuniu 197 mil curtidas e seis mil compartilhamentos.

continua após publicidade

O caso aconteceu na escola Elias Bargis Mathias, no bairro Araretama, na tarde da última terça-feira (14), quando os termômetros da região do Vale do Paraíba bateram os 39°C.

- LEIA MAIS: Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal com o calor; vídeo

Diretora da unidade, a professora Simone Souza explica que a viatura dos bombeiros estava na escola para o encerramento de um programa de segurança com as crianças.

continua após publicidade

Por conta do dia quente, porém, a direção decidiu aproveitar a visita e amenizar o calor de quase 200 crianças que estavam na escola naquele momento. “No final do programa, os bombeiros dão um jato na mangueira para as crianças verem a força. Mas como estava muito calor, pedi para eles jogarem mais água e foi bem legal. Eu e outros professores e funcionários entramos em baixo dessa ducha também”, afirma.

Apesar da diversão, a professora conta que não esperava a repercussão nas redes sociais. De acordo com ela, foi uma surpresa saber que o vídeo está sendo tão compartilhado.

“As crianças amaram, foi ótimo para amenizar o calor, que nesse dia estava muito forte, mas eu jamais imaginei que isso fosse fazer sucesso. Fiquei sabendo só hoje (sexta-feira (17)) dessa repercussão.”

continua após publicidade

Assista:

tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News