Bezerra nasce com duas cabeças na Bahia e surpreende; veja vídeo

Um nascimento surpreendente marcou a última sexta-feira (1º) na cidade de Cotegipe, no oeste da Bahia. Acontece que uma bezerra nasceu com duas cabeças e chamou atenção do lavrador Osvaldo Nascimento Almeida, de 51 anos, que cuidou do animal. Um vídeo da vaquinha começou a circular na internet e virou assunto entre os internautas. Assista abaixo.

O proprietário rural concedeu uma entrevista para o g1 nesta segunda-feira (4) e descreveu a sensação de vivenciar um caso tão inusitado. "Foi incrível [ver a bezerrinha]. Eu nunca tinha visto uma situação assim, foi a primeira vez", contou.

A felicidade, no entanto, foi passageira. A bezerra não resistiu e faleceu na manhã deste domingo (3), apenas dois dias depois do nascimento. Conforme o g1, não há detalhes sobre a causa da morte. Segundo Osvaldo, a bezerra foi muito bem cuidada durante seus dias de vida, ela se alimentava com o leite da própria mãe.

O lavrador disse ainda que ficou chocado com a perda, pois queria que o animal "escapasse" da morte. "Mas é assim mesmo as coisas de Deus... A gente vai ver o que fazer com o corpo, se vai enterrar, vamos decidir o que fazer", relatou.

