Bebê de 9 meses é a 1ª vítima do temporal em SP a ser sepultada

O pequeno Levy, de apenas 9 meses, vítima do temporal devastador no Litoral Norte de São Paulo, foi sepultado na manhã desta terça-feira (21), em São Sebastião. O bebê foi a primeira vítima da tragédia a ser enterrada.

De acordo com as informações do G1, Levy Santos de Oliveira foi resgatado sem vida após uma árvore cair sobre a residência em que ele vivia, na Vila Sahy, setor mais afetado pelo temporal no último fim de semana.

A mãe de Levy ficou ilhada e foi resgatada na segunda-feira. Uma outra filha dela, de 9 anos, está internada no Hospital Regional de Caraguatatuba. Os pais estavam no velório acompanhados de psicólogos da prefeitura e pastores de uma igreja evangélica.



A tempestade que atingiu o Litoral Norte deixou, pelo menos, 44 mortos.

