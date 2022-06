Avião da presidência pousa em Maringá para mais uma visita

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (01), o avião do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República pousou no aeroporto de Maringá. A chegada da aeronave se deu por conta de mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado do Paraná.

Conforme informações do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), o presidente deve visitar Umuarama e Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (03). “Presidente Bolsonaro [estará] em Umuarama, para visitar as obras da Estrada Boiadeira e, em seguida, em Foz do Iguaçu para visitar as obras da nova ponte entre Brasil e Paraguai, construída com recursos da Itaipu Binacional”, escreveu.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a nova ponte, na divisa dos países sul-americanos, terá 760 metros de comprimento com investimento de R$ 189 milhões. Já a Estrada da Boiadeira, na BR-487, liga o Mato Grosso do Sul a Campo Mourão, passando por Umuarama e Cruzeiro do Oeste. As obras preveem asfalto, iluminação e sinalização.

Essa será a segunda visita de Bolsonaro nas últimas três semanas à região. No dia 11 de maio, ele esteve em Maringá onde participou de uma motociata e visitou a Expoingá.





