Entregador de gás sofre queda de moto em Apucarana

Um entregador de gás, de 59 anos, sofreu uma queda da moto que conduzia na entrada do Núcleo Adriano Correia, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (1). O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, SIATE, do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Conforme os socorristas, o trabalhador sofreu algumas escoriações e contusão na perna. O entregador foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O homem chegava no bairro para realizar uma entrega de gás, porém, o acidente aconteceu.

A pista está molhada e bastante escorregadia.

Outro acidente: Caminhoneiro atinge barranco na PR-170 em Apucarana

Um caminhoneiro perdeu o controle da direção e atingiu um barranco. O acidente aconteceu na PR-170 em Apucarana, por volta das 18h40 desta terça-feira (31). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.

O motorista contou para a PRE que estava quase no entroncamento das BRs-376 e 369 quando foi fechado por um caminhão articulado baú que tentava realizar uma ultrapassagem, ele então perdeu o controle da direção e atingiu um barranco.

Chovia no momento do acidente. O motorista do Ford Cargo de Jaguapitã não ficou ferido. O condutor do outro caminhão que provocou o acidente não parou e seguiu viagem