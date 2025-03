Após solenidade juntos, Lula demite Nísia do Ministério da Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta terça-feira (25) mudanças no ministério. Segundo publicação do UOL, o petista demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade após uma breve conversa no Palácio do Planalto. Ela será substituída por Alexandre Padilha, que deixa a Secretaria de Relações Institucionais.

continua após publicidade

Padilha volta ao Ministério da Saúde. Ele já ocupou a pasta durante o governo Dilma Rousseff (PT).

-LEIA MAIS: Arilson afirma que PR ganha com possível ida de Gleisi a ministério

continua após publicidade

A confirmação da demissão ocorre após solenidade de lançamento da nova vacina 100% nacional da dengue, na qual Lula e Nísia posaram lado a lado para fotos.

Ex-presidente da Fiocruz, Nísia vinha sendo criticada no ministério e Lula já havia anunciado mudanças.

A saída dela abre caminho para reforma ministerial. A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) é cotada para substituir Padilha na Secretaria de Relações Institucionais.