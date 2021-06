Alunos festejam ao poderem tirar máscara em escola; Vídeo

Continua após publicidade

A normalidade está voltando em alguns países do mundo. Israel, por exemplo, já desobrigou a utilização da máscara de proteção para as pessoas que foram vacinas, tanto ao ar livre, quanto em lugares fechados. De acordo com o Ministério de Saúde do país, cerca de 60% da população já recebeu as duas doses da vacina.

A nação israelita levou a sério a imunização de seu povo, tanto que o país começou a campanha de vacinação em dezembro do ano passado.

Agora, sem restrições, alunos de uma escola ficaram totalmente alegres ao poderem retirar as máscaras de proteção no interior do estabelecimento de ensino. Um vídeo do momento em que as crianças foram informadas que poderiam tirar as máscaras foi feito e divulgado na internet.

As crianças gritam e arremessam o objeto de proteção individual para cima após receberem a notícia.

“Vou contar a algo a vocês. Escutem: tirem as máscaras! A partir de hoje, não as usaremos mais em aula!”, diz a professora.

Veja: