Aluna hostilizada por ter mais de 40 anos ganha bolsa na Inglaterra

A estudante hostilizada por ter mais de 40 anos e estar cursando o Ensino Superior, Patrícia Linares, ganhou uma bolsa de estudos na Inglaterra, nação constituinte do Reino Unido. Ela foi alvo de piadas de três colegas de turma em uma faculdade particular de Bauru, em São Paulo.

Patrícia utilizou seu perfil na plataforma de vídeos TikTok para anunciar que ganhou um intercâmbio. O comunicado foi publicado no último sábado (1º).

A postagem que já tem mais de 16 mil curtidas no Tik Tok foi feita durante um evento de educação internacional, o Global Access Through Education.

“Eu acabei de ganhar uma bolsa de estudos na Inglaterra. Então eu gostaria que vocês investissem na educação. Você que está pensando e não tem coragem, você que quer e é esse é o seu sonho e você não quer por causa da idade, vamos fazer o seguinte – a idade não nos define, a idade é só número – então vamos colocar o nosso sonho para correr”, diz a estudante de biomedicina no vídeo.

Assista:

A equipe de reportagem do G1 conversou com a estudante, que deu mais detalhes sobre a bolsa de estudos. "Estou muito emocionada, não esperava um presente desse. Eu já me imagino lendo os artigos científicos em inglês", afirmou.



Patrícia viajará à Inglaterra durante as férias da faculdade, provavelmente em janeiro do próximo ano, para estudar a língua inglesa por duas semanas.

Detalhes sobre o caso

A estudante foi debochada por três colegas devido a sua idade. O trio gravou o momento em que zombou de Patrícia e o divulgou no Close Friends, recurso do Instagram que permite escolher quem pode ver a postagem.

No entanto, a atitude das jovens não agradou os amigos, que decidira vazar o vídeo. "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião", diz uma das universitárias. Elas dizem ainda que a mulher deveria estar aposentada e não sabe usar o Google.

