Aluna hostilizada por ter mais de 40 anos faz BO contra universitárias

Por conta da polêmico, o trio desistiu do curso

A universitária Patrícia Linares decidiu registrar um boletim de ocorrência contra três colegas de turma após ser alvo de piadas por conta de sua idade, em uma faculdade particular de Bauru, em São Paulo. As três alunas gravaram um vídeo debochando da mulher por ela ter iniciado a graduação após ter mais de 40 anos.

A estudante procurou a Polícia Civil (PC) nessa segunda-feira (20) e acusa as jovens de injúria e difamação. No registro, Patrícia Linares Takizawa, de 45 anos, aponta que as jovens Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto a trataram de forma pejorativa e discriminatória ao perguntar "como faz para desmatricular uma aluna de 40 anos" e insinuar que ela deveria estar aposentada, “porque sequer sabe mexer no Google”.

O fato ganhou grande repercussão nas redes sociais após uma pessoa próxima do trio vazar as imagens, que foram publicadas inicialmente no Close Friends, recurso do Instagram que permite quem pode ver o conteúdo.

No vídeo, as calouras de biomedicina zombam de Patrícia por conta da idade dela. “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricular’ uma colega de sala?", disse uma delas. A outra aluna responde: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. Uma terceira universitária ri: “Realmente”.

O trio de estudantes continua a zombar da colega, alegando que, por conta da idade, ela "não sabe o que é Google". “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade… Eu tenho essa opinião”.

. Brasil 2023



Falimos como sociedade!!!



Universitárias de SP debochando de uma aluna da sala de 40 anos.



No mundo real,imaginem o que idosos (=ou+60anos) passam na mão dessa geração idiotizada?



Pais,se ainda conseguirem,resistam. pic.twitter.com/l4kXFu7Nf4 — Elisa Brom (@brom_elisa) March 12, 2023

Com informações do G1.

