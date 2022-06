Adolescente morre enquanto 'brincava' de roleta-russa

Da Redação

No início da noite desta terça-feira (31/05), por volta das 18h30, um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado no rosto enquanto "brincava" de roleta-russa com um amigo. O caso aconteceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Conforme informações, os dois rapazes estavam em uma residência manuseando a arma. Depois dos disparos, vizinhos socorreram Wemerson Cardoso da Silva e o levaram para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas ele não resistiu ao ferimento. A Polícia não informou a quem pertenceria o armamento.

Horas depois, a mãe do adolescente que fez o disparo saiu pelas ruas à procura de uma viatura da Polícia Militar, e encontrou agentes na Rua de Dentro, no bairro de São Benedito. Ela relatou que queria levar o filho para a delegacia, mas que não conseguia sair com o adolescente porque estava recebendo ameaças da vizinhança.



Os policiais foram até a casa do jovem, acompanhados da mulher, e levaram os dois até a unidade policial. Na delegacia, o adolescente contou que o disparo não foi intencional, e que os dois faziam a "brincadeira".

Após ser ouvido, ele foi apreendido e está à disposição do Ministério Público. O órgão ainda vai decidir se ele irá ou não para uma casa de acolhimento ao menor infrator.

Não informações sobre o sepultamento do corpo de Wemerson. A escola onde a vítima estudava suspendeu as aulas nesta quarta-feira (1º), em sinal de luto pela morte do jovem.

