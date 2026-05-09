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COLISÃO

Acidente com cinco veículos interdita BR e gera filas quilométricas

Colisão no quilômetro 148 da BR-101, em Itapema (SC), envolveu três carros, um caminhão e uma carreta

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 19:00:15 Editado em 09.05.2026, 19:00:11
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Acidente com cinco veículos interdita BR e gera filas quilométricas
Autor Trânsito teve que ser desviado para a via marginal - Foto: Reprodução/PRF

Um engavetamento envolvendo cinco veículos interditou totalmente o sentido Sul da BR-101 em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, na tarde deste sábado (9). O acidente, registrado no quilômetro 148 por volta das 15h, envolveu três carros, um caminhão e uma carreta que transportava produto perigoso. Apesar da dinâmica da colisão, a concessionária responsável pelo trecho confirmou que não houve feridos. Até o fim da tarde, não havia previsão para a liberação da pista principal, o que resultou em quilômetros de congestionamento.

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Para viabilizar o atendimento à ocorrência e garantir a segurança no local, o fluxo de veículos foi desviado integralmente para a via marginal. Esse afunilamento, no entanto, causou lentidão acentuada para os motoristas que transitavam em direção ao Sul do estado. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e da própria concessionária trabalharam de forma conjunta no isolamento, limpeza e orientação do trecho.

Diante do cenário de trânsito intenso, a PRF emitiu um alerta para que os motoristas evitem a região ou busquem rotas alternativas. Para aqueles que já estão retidos na rodovia, a recomendação das autoridades é manter a paciência e redobrar a atenção durante as manobras de desvio para a marginal, a fim de evitar colisões laterais ou novos incidentes ao longo da fila.

As informações são do G1

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acidente de transito br-101 CONGESTIONAMENTO interdição de rodovia Itapema Segurança Viária
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