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Frio avança no Paraná e 15 cidades registram temperaturas abaixo de 10ºC neste sábado

Dados do Simepar apontam queda brusca nos termômetros durante a tarde; Apucarana tem previsão de geada e frio intenso para os próximos dias

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 17:13:58 Editado em 09.05.2026, 19:53:54
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Frio avança no Paraná e 15 cidades registram temperaturas abaixo de 10ºC neste sábado
Autor Foto: Arquivo TNOnline

O avanço de uma massa de ar frio derrubou as temperaturas no Paraná, fazendo com que 15 cidades registrassem marcas abaixo dos 10ºC na tarde deste sábado (9). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a menor temperatura do estado até o meio da tarde foi observada no município de General Carneiro, na região sul, que marcou 3,7°C por volta das 15h.

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O resfriamento expressivo atingiu diversas regiões paranaenses de forma generalizada. Na relação dos municípios mais frios do dia, destacaram-se Palmas, com 6°C; Laranjeiras do Sul, com 6,6°C; e o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, que registrou 6,8°C. A marca de um dígito também foi confirmada em Santa Maria do Oeste (7,2°C), Irati e Lapa (ambas com 7,6°C), na sede de Guarapuava (7,7°C), além de Cascavel e Pinhão, que marcaram 8,2°C. O frio intenso ainda foi sentido nas cidades de União da Vitória (8,5°C), Francisco Beltrão (8,9°C), Pato Branco (9°C), Ubiratã (9,1°C) e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, com 9,6°C.

Na região norte, a cidade de Apucarana registrou mínima de 16,7°C neste sábado, mas o cenário deve mudar drasticamente nas próximas horas. Segundo a previsão meteorológica, o domingo (10) será marcado por instabilidade e tempo chuvoso no município, com os termômetros despencando para a casa dos 8°C e máxima que não deve ultrapassar os 17°C. A onda de ar gelado tende a se intensificar no início da semana, com expectativa de que a temperatura caia para 6°C na segunda-feira (11).


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