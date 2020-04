Troca no comando da PF teria causado pedido de demissão de Sérgio Moro; Bolsonaro tenta reverter situação

O presidente Jair Bolsonaro comunicou o ministro da Justiça, Sergio Moro, nesta quinta-feira (23), que pretende trocar a diretoria-geral da Polícia Federal, hoje ocupada por Maurício Valeixo. A decisão teria feito com que Moro pedisse demissão do governo. A situação, de acordo com interlocutores próximos ao governo, ainda não é definitiva, visto que Bolsonaro está tentando reverter a situação.



Bolsonaro informou o ministro que a mudança deve ocorrer nos próximos dias. Valeixo, atual diretor-geral da PF, foi escolhido por Moro para o cargo por ser apontado como "homem de confiança" do ex-juiz da Lava Jato. Desde o ano passado, Bolsonaro tem ameaçado trocar o comando da PF.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo.