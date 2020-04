Maioria confia mais em Mandetta do que em Bolsonaro na gestão da crise do coronavírus, aponta pesquisa

A maioria dos participantes de uma pesquisa feita pelo instituto Paraná Pesquisas afirmou que confia mais no ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do que no presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise do coronavírus. A pesquisa ouviu 2.372 brasileiros, entre os dias 6 e 7 de abril, através de questionário online. A margem de erro é de dois percentuais, para mais e para menos.

A pesquisa perguntou: "Na gestão da crise do Coronavírus em quem o Sr(a) confia mais, nas informações do Presidente Jair Bolsonaro ou do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta?". O ministro da Saúde foi a resposta para 57,6% dos entrevistados. Já 37,5% responderam que confiam mais no presidente da República. Não souberam ou não opinaram somaram 4,9%.



A pesquisa ainda perguntou se os entrevistados achavam que Bolsonaro está conduzindo a crise do coronavírus de forma adequada. Ao todo, 38,7% responderam que sim, enquanto que 56,2% disseram não. Não souberam ou não opinaram somaram 5,1%.

A mesma pergunta foi feita, mas com relação ao ministro Mandetta. Para 65,7% dos entrevistados, Mandetta está conduzindo a situação de forma adequada. Já para 28,7%, não. Um total de 5,6% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa também apontou que 65,1% das pessoas que responderam o questionário disseram ser à favor do modo como vem sendo feito o isolamento social. Outros 31,1% disseram ser contra, enquanto que 3,8% não souberam ou não opinaram.

Esta é a segunda parte de uma pesquisa feita pelo instituto. A primeira parte apontou que a maioria do brasileiros acha que Bolsonaro se preocupa mais com economia do que com coronavírus.