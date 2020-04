Maioria acha que Bolsonaro se preocupa mais com economia do que com coronavírus, aponta pesquisa

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (8) pelo instituto Paraná Pesquisas apontou que 58,9% das pessoas entrevistadas acreditam que o presidente Jair Bolsonaro está mais preocupado com a crise econômica do que com a pandemia de coronavírus. A pesquisa ouviu 2.372 brasileiros, entre os dias 6 e 7 de abril, através de questionário online. A margem de erro é de dois percentuais, para mais e para menos.

Segundo a pesquisa, para 31,3%, a maior preocupação do presidente é com o novo coronavírus. Não sabem ou não responderam somam 9,8%. A pesquisa também perguntou qual a maior preocupação dos entrevistados: a saúde sua e da família, ou a situação financeira. Para 66,9% dos entrevistados, a saúde é mais importante. Já a situação financeira é mais preocupante para cerca de 27,2% das pessoas que responderam o questionário. Não sabem ou não responderam somam 5,9%.