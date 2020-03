Famosas alertam sobre a importância de ficar em casa em tempos de coronavírus

Com o avanço do coronavírus, a prioridade é investir em ações de prevenção para frear a pandemia. Hábitos simples de higiene, como lavar as mãos com frequência e usar álcool gel, podem ajudar neste momento.

Evitar lugares públicos e aglomerações também é uma importante medida para impedir o contágio, dizem os especialistas. Os famosos têm feito campanha nas redes sociais pela quarentena voluntária.

A Atriz Juliana Paes, reuniu a família e gravou um vídeo para alertar sobre a importância da quarentena. Ela, o marido Carlos Eduardo Baptista e os filhos Pedro, de nove anos, e Antônio, de seis anos, seguraram cartazes com as mensagens: "Por favor fiquem em casa, para que todos possam sair em breve".



Outra artista que também decidiu participar da conscientização, foi a atrizTaís Araújo, que está no elenco da novela "Amor de Mãe", que teve as gravações suspensas. Na publicação ela escreveu: "Vamos todos compreender que este não é um período de férias. É um período de prevenção. Sei que nem todo mundo tem o privilégio de ficar em casa, mas quem puder, por favor, fique! É hora de estar em segurança, seguindo as orientações das autoridades de saúde", comentou.