Coronavírus freia gravações de novelas na Globo 

Com a disseminação do coronavírus no mundo, a TV Globo se viu obrigada a mudar drasticamente a programação da emissora. A partir desta terça-feira (17), o canal contará com 11 horas de programação ao vivo consecutivas, entre as 4h e as 15h.

Para a segurança da produção e do elenco das novelas da Globo, as gravações estão paralisadas e diversas mudanças foram feitas na programação da emissora. 'Amor de Mãe', vai ao ar até o dia 21 de março e será interrompida, substituída por 'Fina Estampa'.

Sobre a paralisação, a atriz Regina Casé, que faz o papel de D. Lourdes na novela das 21h, afirmou que foi bastante difícil parar as gravações, mas que foi necessário. “É impossível contar histórias como essas sem muito beijo, abraço… a empresa visou não apenas cuidar da nossa saúde – nós atores e milhares de funcionários que colocam essa história no ar”, comentou.

“Essa é uma decisão de responsabilidade social”, continuou a atriz, que ainda fez um apelo para os trabalhadores de quarentena. “Nós temos que dar o exemplo: Não saia de casa. […] Se você, como eu, trabalha num lugar que te dispensou, fique em casa”, pediu.