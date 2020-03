Globo suspende o 'Mais Você' e amplia cobertura jornalística por conta do coronavírus

Com o aumento da pandemia do coronavírus, a Globo anunciou neste último domingo (15), alterações em sua programação. A exibição do programa 'Mais Você' de Ana Maria Braga estará suspenso temporariamente. Pesou na decisão o fato de Ana Maria Braga estar em tratamento quimioterápico contra um câncer no pulmão e, portanto, estar mais exposta à doença por questões de imunidade.

Outra mudança na parte da manhã é que a partir desta segunda-feira (16), o ‘Bom Dia’ de cada região terá 30 minutos a mais de duração, se estendendo até as 8h30. O ‘Bom Dia Brasil’ passa ter duração de duas horas, indo ao ar das 8h30 às 10h30, logo em seguida começa o ‘Encontro com Fátima Bernardes’.

A cobertura jornalística sobre o coronavírus também terá flashes ao vivo durante toda a programação. As mudança vão durar por tempo indeterminado.