Empresa é condenada a pagar multa de R$ 20 mil após funcionário matar cachorra, em Foz do Iguaçu

Uma empresa de engenharia foi condenada a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais e materiais pela morte de uma cachorra, segundo a 4ª Vara Cível de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

De acordo com o processo, o funcionário da B&B Engenharia teria sido atacado pela cachorra Amora e, para se defender, usou um objeto de metal para bater nela. Devido aos ferimentos, segundo a dona, Thandara Luana dos Santos, após alguns dias o animal morreu, em janeiro de 2019. A condenação é de segunda-feira (9) e ainda cabe recurso.

“A Amora foi socorrida, mas não voltou a andar e nem podia mais se alimentar sozinha. Ficou muito debilitada e não resistiu depois de passar cerca de duas semanas em casa”, contou.

A cachorra era de pequeno porte e tinha cerca de 20 centímetros. Por isso, o juiz Rogerio de Vidal Cunha entendeu que não seria necessário agredir o animal, que Amora poderia ter sido afastada de outra forma pelo funcionário.

Segundo Santos, o funcionário prestava serviço na casa dela, para checar o medidor de água, quando o caso foi registrado.

(Do G1)