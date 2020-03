Ronaldinho e Assis depõem, e promotor diz que números de passaportes pertencem a outros

Ronaldinho Gaúcho e o irmão do ex-jogador, Assis, prestaram depoimento na sede Promotoria contra o Crime Organizado, em Assunção, capital do Paraguai, após serem detidos na noite desta quarta-feira (4), suspeitos de utilizarem documentos falsos para entrar no país.

Foto: Reprodução

O promotor Federico Delfino, foi a público para dar novas informações, indicando que os números dos passaportes usados pertencem a outras pessoas.



"Foi checada a documentação, que chamou atenção. Para ter a nacionalidade paraguaia, ser paraguaio naturalizado, tem que estar vivendo há algum tempo no país e ter um trabalho. Ronaldinho é uma pessoa de fama mundial. São passaportes originais, mas com dados apócrifos", comentou Delfino. Ainda segundo o promotor, serão tomadas as medidas necessárias.

El fiscal Federico Delfino explica en conferencia de prensa sobre los procedimientos realizados en torno a la investigación llevada a cabo por la Fiscalia sobre documentos a nombre del jugador brasileño Ronaldinho pic.twitter.com/tx6x1or8bd

— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020