Ronaldinho Gaúcho é detido no Paraguai com passaporte falso

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi preso em Assunção, no Paraguai, na noite desta última quarta-feira (4). A informação foi divulgada pelo ministro do Interior, Euclides Acevedo, que confirmou a informação à uma rádio local. Outros veículos do Paraguai também confirmam o ocorrido.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn

— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

De acordo com a imprensa paraguaia, o jogador está em Assunção desde terça-feira (3), para participar do lançamento de um programa de saúde para crianças, e de um livro chamado 'Gênio en la Vida', contando sua história.



Segundo comunicado oficial, a polícia paraguaia adentrou na suíte em que Ronaldinho estava hospedado com seu irmão Assis, e encontrou no local dois passaportes paraguaios falsificados.

Ronaldinho e seu irmão, passaram a noite na suíte a qual estavam hospedados, a disposição dos policiais, e deverão comparecer na manhã desta quinta-feira (05), diante do Ministério Público paraguaio.