Família de menino com nanismo doa para caridade os R$ 2 milhões arrecadados

O vídeo de Quaden Bayles, de apenas 9 anos, que implora aos prantos por uma corda para poder se enforcar depois de sofrer bullying na escola comoveu as pessoas por todo o mundo. Com isso, o ator Brad Williamsos criou uma vaquinha virtual para que o garoto e seus familiares fizessem uma viagem à Disney. Foram arrecadados mais de dois milhões de reais.

No entanto, a família de Quaden, decidiu doar todo o dinheiro arrecadado para a caridade. A decisão da mãe Yarraka Bayles, veio à público por meio de uma entrevista concedida pela irmã dela, Mundanara Bayles, ao programa de TV Australiano 'NITV News'.

“Qual criança não gostaria de ir à Disney, especialmente se você teve a vida do Quaden? Viajar para qualquer lugar divertido o faria esquecer de seus desafios diários”, disse a tia do menino. “Mas a minha irmã falou, ‘vamos focar no problema real’. Esse jovem tem sido alvo de bullying. Quantos suicídios na nossa sociedade não são decorrentes de bullying? Queremos que esse dinheiro vá para organizações que realmente precisem”.

O dinheiro será dividido entre duas organizações: Dwarfism Awareness Australia, que oferece suporte para pessoas com nanismo, e a Balunu Healing Foundation, que oferece apoio a jovens aborígenes australianos vivendo em situações precárias.