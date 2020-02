Menino de 9 anos chora e pede corda para se matar após sofrer bullying

O vídeo de um menino, de apenas 9 anos, que implora aos prantos por uma corda para poder se enforcar depois de sofrer bullying na escola está comovendo pessoas por todo o mundo.

A gravação foi feita pela mãe australiana, Yarraka Bayles, e publicado em seu Facebook na última terça-feira (18). Nas imagens Quaden Bayles, que sofre de nanismo, diz “Me dê uma corda, eu quero me matar. Só quero me esfaquear no coração … quero que alguém me mate”.

A mãe continua filmando o menino, e também chorando dispara: "Esse é o impacto que o bullying tem sobre um garoto de 9 anos que só quer ir para a escola, aprender e se divertir. Mas todo dia algo acontece. Mais um pisódio, mais um bulying, mais um xingamento", afirma.

Segundo Yarraka , ela resolveu publicar o vídeo para conscientizar as pessoas sobre as consequências da prática do bullying. "Eu quero que as pessoas, pais, educadores saibam que é isso que o bullying provoca. Por favor, eduquem seus filhos, sua família, seus amigos. Porque tudo o que precisa é que, por um instante a mais... E vocês se perguntam por que as crianças estão se matando". Ela revelou ainda à mídia local que também já pensou em tirar a própria vida ao ver o sofrimento do filho. Assista ao vídeo:





Reprodução/Facebook

A grande repercussão do vídeo, no entanto, fez com que Yarraka e seu filho recebessem centenas de mensagens de apoio e solidariedade. Até a noite desta última quinta-feira (20) a publicação já contava com mais de 224 mil compartilhamentos e 11 milhões de visualizações.