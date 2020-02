BBB20: após depoimento, Petrix pode pegar de 1 a 5 anos de prisão

Nesta sexta-feira (7), o ex participante do Big Brother Brasil 20, e também ginasta Petrix Barbosa, compareceu a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), para apuração dos fatos a respeito do possível assédio sexual praticado dentro do programa.

Durante sua passagem pelo reality show, Petrix foi acusado por internautas de “passar dos limites” com algumas participantes. Enquanto ainda estava confinado, o brother recebeu intimação para depor na DEAM até esta sexta.

Pela análise dos vídeos no reality show, ele praticou importunação sexual, ou seja, realizou gestos sexuais sem agressão. A denúncia não precisa ser manifestada pela vítima, contudo, o Estado analisará as circunstâncias.

O ginasta foi eliminado do jogo na terça-feira (04) com 80,27% dos votos, com a estratégia de jogo rejeitada pelo público. Porém, ele acredita que trilhou o caminho correto.

“Eu ainda preciso parar para analisar e rever tudo do programa, não tive esse tempo. Mas, seja como for, magoar alguém, fazer algo que fere o caráter e a índole de uma pessoa, para mim, é a pior coisa do mundo. E eu não estou falando sobre a intenção, porque a intensão jamais existiu. Então, independente de lembrar ou não, de já ter visto ou não, eu me desculpo se algo que eu fiz magoou alguém ou não foi visto com bons olhos”, disse o ginasta.

Petrix, deixou a DEAM após uma hora de depoimento, e não se pronunciou sobre o ocorrido. Caso condenado, o atleta pode pegar pena de um a cinco anos de prisão.

Com informações, Metrópoles.