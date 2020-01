Bebê que nasceu com quase 5 kg vira atração em maternidade do Mato Grosso do Sul 

Apelidado de "fofão" pela própria mãe, um bebê virou atração na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, ao nascer com quase 5 kg e 48 centímetros no último domingo (12). Desde então, o quarto de número 12, na ala particular do hospital, encheu de funcionários e familiares curiosos para conhecê-lo. Carlos Gael já teve alta médica e deve ir embora pra casa nesta terça-feira (14).

"Ele é gordinho e bem bochechudo mesmo. Eu fiz o último ultrassom há 15 dias e lá apontou o peso de cerca de 3,8 kg. Só que ele nasceu com esse peso e foi uma grande surpresa, mas, a médica falou que pode acontecer esta diferença. Eu já tenho uma menina de 8 anos e, no caso dela, foi o contrário. Na época, o ultrassom apontava mais de 4 kg e ela nasceu com 3,850, só que agora a diferença foi maior", afirmou ao G1 a esteticista Evilyn Maria Cavalcante, de 29 anos.

Conforme Evilyn, na gestação da primeira filha houve complicações e ela temia algum problema no parto. No entanto, jamais imaginou que o bebê fosse "grandão", com 4.945 kg.

"No caso da minha primeira filha tive parto normal, mas, o útero saiu junto com a placenta e tive que passar por uma cesárea às pressas. Neste caso, meu maior medo era na hora do parto, mas, graças a Deus foi tudo bem. Só que durante a gravidez eu tive infecção urinária, anemia e insuficiência do colo do útero. Também tive um sangramento com 6 meses de gestação e já comecei a diminuir meu ritmo", relembrou.

Casada há 9 anos com o técnico em aparelho celular, Carlos Oliveira, de 45 anos, Evilyn fala que o marido também ficou muito surpreso ao conhecer o bebê. "Depois ele achou lindo, grandão. Eu comprei fralda RN e só usei no primeiro dia. As roupas tamanho P também ficaram apertadinhas, só que ele tem bastante coisa. Ele desinchou um pouco e eu já estou amamentando, deu tudo certo graças a Deus", disse.

Nessa terça-feira (13) Evilyn usou as redes sociais para compartilhar fotos do filho, com a legenda: "meu fofão". A postagem teve centenas de curtidas e comentários como "enorme", "parece que tem um mês", "lindo! Um bebezão mesmo!", "Que grandão, que fofura", entre outros.