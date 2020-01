Após desavenças, filha de Leonardo exibe foto fofa com o cantor, se declara e semelhança impressiona

Parece que as coisas entre Leonardo e sua filha, Jéssica Beatriz Costa, estão super bem.

A jovem de 25 anos encontrou com o sertanejo no último final de semana e compartilhou duas fotos cheias de amor ao lado do paizão. A herdeira aparece dando um beijo no rosto do cantor e na outra, eles aparecem sorrindo lado a lado.

"Te amo, pai!", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores deixaram milhares de mensagens comemorando a foto em família. Além disso, muitos não deixaram de notar a semelhança de Jéssica com Leonardo.

"Que lindo ver que vocês estão se entendendo! Que Deus abençoe!", disse uma. "Nossa! Como se parecem!", reparou outra. "Meu Deus, você é a cópia dele! Sorriso, olhos, nariz. Lindos!", falou uma internauta. "Foto linda! Tudo fica bem quando tem amor de sobra", afirmou mais outra.

No mês passado, o marido de Jéssica, Sandro Pedroso, surpreendeu ao compartilhar uma foto do casal e do filho, Noah, ao lado de Leonardo. Na ocasião, ele ainda não economizou elogios ao artista.

Em março, Sandro e Jéssica se casaram em uma cerimônia linda e surpresa que foi toda exibida pelo programa Hora do Faro. Mas o que acabou roubando a cena foi a ausência de Leonardo na festança.

Por: Caras.