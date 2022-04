Acidente no Contorno Sul deixa motorista preso às ferragens; veja

Da Redação

Atualizado às 18h50

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira (5) na BR-376 em trecho do Contorno Sul, em Apucarana. Uma caminhonete Amarok (VW) bateu violentamente na traseira de um caminhão. O motorista da caminhonete ficou preso às ferragens e precisou ser "desencarcerado" pelas equipes de socorro.



Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a vítima. Um caminhão dos Bombeiros também foi ao local para dar apoio. Apesar do impacto, o motorista foi encaminhado -consciente e orientado- ao Hospital da Providência.

A colisão ocorreu nas proximidades da empresa Molas Fama. O condutor da Amarok é um homem, que não teve sua identidade revelada.

O motorista do caminhão, Edson Souza Silva, 39, saiu ileso da colisão. Ele contou ao TNOnline que iria descarregar soja em Cambira, quando foi atingido pela caminhonete.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta o trânsito no local, que não chegou a ser completamente interrompido. Os veículos puderam usar a pista da esquerda, já que o acidente ocorreu em trecho duplicado. A PRF ainda apura as causas da colisão. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

