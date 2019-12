Gretchen rebate fãs que perguntam onde está seu umbigo após lipo

A cantora Gretchen mostrou recentemente o resultado de uma lipo HD que fez na barriga e também em parte das costas. Porém, muita gente na web está perguntando aonde está o umbigo da cantora.

Incomodada com a bafafa, Gretchen fez alguns vídeos nos Stories para falar do assunto. “Minha gente! Eu tô impressionada! Como vocês são. Gente, postei uma foto para mostrar a cirurgia da minha barriga, como ficou a parte das costas. As pessoas estão preocupadas onde está o meu umbigo. Gente, procurem cuidar do umbigo de vocês, meus amores”, disse.

Gretchen afirmou que teve um pequeno problema em uma cirurgia anterior. “Vê bem. Eu já tinha explicado, que em uma cirurgia que eu fiz, eu fui fazer um trio elétrico. O umbigo estourou os pontos e eu fiquei sem umbigo. Aí, o Dr. Luiz está fazendo a correção. Está fazendo ainda todo o processo”.

“Esse povo não está preocupado. Está preocupada em falar, comentar o que não precisa ser comentado. Vamos fazer um negócio? Cada um cuida do seu umbigo. Eu tô cuidando do meu. Para vocês, que estavam preocupados do meu umbigo. Estão sendo preparado, para mostrar para vocês meu umbiguinho”, completou a cantora.



Via, Msn.