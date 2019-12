Identificadas as cinco vítimas de acidente na BR-116

Foram identificadas as cinco pessoas que morreram em um acidente na manhã de ontem (10), que envolveu quatro caminhões e um carro, na BR-116 em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. Quatro das cinco vítimas eram de uma mesma família.

As quatro pessoas que estavam no Honda Civic e morreram no local do acidente eram moradores no bairro Pilarzinho, em Curitiba. As vítimas: Rogério Augusto de Carvalho 38 anos, o filho dele Rian Augusto de Carvalho, 10 anos, Bruno Denk, 24 anos, e Rafael Denk, 25 anos.

A quinta vítima é o motorista do caminhão que ficou preso nas ferragens, Nilson das Naves Mann, de 34 anos. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu dentro da ambulância do Siate quando era encaminhado ao hospital.