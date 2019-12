Rodrigo Faro se pronuncia após críticas por sua homenagem a Gugu

Rodrigo Faro, que apresenta o programa a Hora do Faro, na Record, resolveu se pronunciar depois de sofrer duras críticas em suas redes sociais nesta segunda-feira, 25. A polêmica começou após o apresentador ser flagrado perguntado à produção do programa como estava a audiência da atração, que homenageava Gugu Liberato.

No Twitter, os internautas acusaram Faro de ter tido uma abordagem fria, além de ter se aproveitado da morte de Gugu para alavancar a audiência, segundo eles.

Em entrevista a Leo Dias, Rodrigo se defendeu: “são haters do Twitter. Já passei por coisa pior nesses 40 anos. Mas obrigado pelo seu carinho e amizade”, agradeceu.

A atração teve, neste domingo (24), uma homenagem emocionante para Gugu Liberato. Feita em 2017, uma entrevista em que mostrava a casa do jornalista em Orlando, nos Estados Unidos, foi apresentada. Faro não conteve as lágrimas no comando do programa.

