Em homenagem a Gugu, Rodrigo Faro pergunta audiência e é criticado na web

O Hora do Faro deste domingo (24) foi ao vivo em homenagem a Gugu Liberato, que teve morte encefálica confirmada na última sexta-feira (22). Só que durante uma reportagem especial, Rodrigo Faro perguntou para sua equipe de produção como estava a audiência do programa, o que causou revolta nas redes sociais.

Faro reapresentou uma matéria de Gugu na Record sobre o Dia dos Pais. Foi neste momento que o apresentador questionou o desempenho da produção no Ibope, só que não percebeu que ele ainda estava no ar.



“Como está a audiência?”, indagou, ficando sério, talvez com a resposta que ouviu. O flagra foi captado e parou nas redes sociais, gerando revolta dos internautas quanto ao comportamento de Rodrigo Faro.



“Que coisa, feia. Pensando em audiência num momento desse?”, disparou um usuário. “Achei que era uma homenagem sincera, mas a preocupação era com números. Lamentável”, comentou outro. “Audiência é importante, mas nessas horas o pessoal tinha que dar uma segurada”, opinou um terceiro.

Ao longo do programa, Rodrigo Faro se mostrou abatido ao falar de Gugu Liberato e conversou com outras estrelas da Record, como Marcos Mion e Ana Hickmann. Os três foram companheiros do apresentador durante uma década, já que eles estavam na emissora quando o artista fechou contrato em 2009.



