EUA realizou 47 vezes mais testes de COVID-19 que Brasil

O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (13) os números oficiais de casos do novo coronavírus no Brasil, sendo 1.328 mortes e 23.430 casos confirmados. Em uma semana o aumento do número de mortes subiu quase 100%.

Esse número pode ser muito maior se levarmos em consideração o número de testes realizados no Brasil em comparação com outros países do mesmo porte, ou até mesmo menores em população.



De acordo com o site Worldmeters, que atualiza os dados do mundo todo, nações vizinhas como Chile e Peru possuem quase 40% de testes realizados a mais que o Brasil, que tem o total de 62.985 testados.

Se analisarmos os números de países extremamente afetados pela pandemia, caso de Itália, Espanha e EUA os índices de testes realizados pelos governos locais chega ser até 40 vezes maior.

Segundo o ranking do site, os Estados Unidos realizou 2.9 milhões de testes, seguidos pela Alemanha e Rússia, ambos acima dos 1.3 milhões todos a frente da Itália com pouco mais de 1 milhão de testes de covid-19. O Brasil realizou, oficialmente, até o momento apenas 62.985 testes.

Ao levar em conta o número de testes realizado por milhão de habitantes o Brasil apresenta 296 testes, já os EUA apresentam o número de 8.792 testes. Vizinhos da América do Sul, como Equador apresentam um número de 1.932 testes de covid-19.

PRODUÇÃO EM MASSA



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que irá entregar nas próximas semanas 1,2 milhões de testes para o Ministério da Saúde. A equipe conseguiu desenvolver em quarenta dias um kit capaz de identificar um fragmento do genoma do coronavírus em amostras respiratórias coletadas de pacientes.



ISOLAMENTO SOCIAL



À medida que os testes não chegam em todo o país a melhor e comprovada solução é o isolamento social. De acordo com a OMS, o simples ato de cobrir o rosto não é uma alternativa ao distanciamento social. Cuidados como lavar as mãos frequentemente e manter o distanciamento físico em locais de grande movimentação deverão ser seguidos.